Strage Crans Montana l’arrivo a Linate dei feretri delle vittime italiane

Lunedì 5 gennaio 2026, alle 12.50, sono arrivate all'aeroporto di Linate le salme di cinque vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. Le bare sono state consegnate alle autorità competenti per il trasferimento alle rispettive famiglie. La notizia segna un passo importante nel processo di riconoscimento e di assistenza ai parenti coinvolti in questa tragica perdita.

Sono arrivate intorno alle 12.50 di lunedì 5 gennaio 2026 le salme di cinque delle vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. A trasportarle dall’aeroporto di Sion a quello milanese di Linate un aereo C-130 dell’aeronautica militare che è poi ripartito intorno alle 14 alla volta dell’aeroporto di Ciampino a Roma. Le salme sono state accolte dall’affetto dei parenti. Presenti anche le autorità politiche ad accoglierle tra cui il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i presidenti delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria, rispettivamente Attilio Fontana, Michele De Pascale e Marco Bucci (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Strage Crans Montana, l’arrivo a Linate dei feretri delle vittime italiane Leggi anche: Strage Crans-Montana, rientrate le salme delle vittime italiane: il volo atterrato a Linate Leggi anche: Crans-Montana, il volo con i feretri delle vittime atterra a Linate Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans Montana oggi l’arrivo delle salme in Italia di 5 ragazzi morti La procuratrice | Indagine? Ci vorrà un’enorme quantità di tempo. Strage di Crans-Montana, il ministro Tajani: «Purtroppo le vittime italiane sono sei e tutte accertate» - Identificati anche i due feriti di cui non si conosceva il nome ... vanityfair.it

Crans-Montana, oggi l'arrivo a Roma e Milano delle salme dei giovani italiani morti nella strage - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- ilmattino.it

Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane - Nell'incendio con esplosione nel locale svizzero " Le Constellation " sono morti il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, ... tg24.sky.it

All'aeroporto di Linate l'arrivo delle bare delle giovani vittime italiane di Crans-Montana

Strage Crans-Montana, a Linate il C 130 con le salme di 5 ragazzi italiani - Video x.com

Strage di Crans-Montana, mercoledì 7 gennaio nelle scuole un minuto di silenzio Un minuto di silenzio in tutte le scuole, alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie, il 7 gennaio, per ricordare le vittime dell'incendio di Crans-Montana, in Svizzera, dov - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.