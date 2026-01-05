Strage Crans-Montana il VIDEO integrale dell' incendio dalle scintille delle fontanelle alle fiamme che avvolgono il locale ai ragazzi in fuga ustionati e sanguinanti

Ecco il testo richiesto: Sul luogo della tragedia di Crans-Montana è disponibile il video integrale dell’incendio, che mostra le fasi dall’accensione delle fontanelle pirotecniche alle fiamme che avvolgono il locale. Si evidenziano anche le immagini dei ragazzi in fuga, alcuni dei quali riportano ustioni e ferite. Le scene forniscono un quadro dettagliato degli eventi, contribuendo a comprendere la dinamica dell’incidente e le conseguenze per le persone coinvolte.

Alcune ragazze, sulle spalle di alcuni ragazzi, tengono in mano le fontanelle pirotecniche messe all'interno di bottiglie di spumante. Nei video che mostrano una prima parte del soffitto che prende fuoco, i giovani continuano a ballare e a riprendere la scena con il telefonino. Poi le fiamme avvolgo.

