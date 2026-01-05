Strage Crans-Montana il gesto di Giorgia Meloni per le giovani vittime
In seguito alla tragedia di Crans-Montana, Giorgia Meloni ha inviato un messaggio di solidarietà alle giovani vittime. Le sue parole sono arrivate tramite telefonata e comunicazioni ufficiali, in un momento in cui Roma si prepara a rispondere con sobrietà e rispetto. In un contesto di dolore e riflessione, l’attenzione si concentra sul sostegno alle famiglie coinvolte, lontano da clamori e polemiche.
Un messaggio che arriva sul telefono, una convocazione formale che piomba sulla scrivania. A Roma, in queste ore, squillano cellulari e si muovono agende: qualcosa di importante si sta preparando, lontano dai riflettori della politica urlata, ma vicinissimo al dolore di tante famiglie. Perché l’incendio di Crans-Montana non è solo una tragedia avvenuta oltre confine: ha spezzato vite italiane, ha lasciato un vuoto enorme, soprattutto per quei sei minorenni che non torneranno più a casa. E adesso, quel lutto collettivo sta per trovare un momento ufficiale e condiviso nella Capitale. Convocazioni, sms e un appuntamento blindato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
