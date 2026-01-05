Strage Crans-Montana Grassi Fiepet | Da noi norme più stringenti per discoteche non possibile tragedia così
In Italia, le normative relative ai locali da ballo sono più rigorose rispetto a quelle svizzere, come evidenziato da Grassi di Fiepet in merito alla strage di Crans-Montana. Questa differenza normativa potrebbe influire sulla sicurezza e sulla prevenzione di incidenti, sottolineando l’importanza di mantenere standard elevati per garantire la tutela dei clienti e degli operatori del settore.
(Adnkronos) – "In Italia per i locali da ballo abbiamo norme più stringenti rispetto a quelle elvetiche. I locali da intrattenimento devono avere una capienza ben precisa e devono esserci sempre gli addetti alla sicurezza e idonei per l'antincendio e al pronto soccorso. Senza dimenticare le uscite di sicurezza. E serve la prevenzione incendi rilasciata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
