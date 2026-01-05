Strage Crans-Montana Carminati Aifos | Fattore umano spesso determinante in grandi incidenti

L'incidente di Crans-Montana, commentato da Carminati di Aifos, evidenzia come il fattore umano possa essere determinante in incidenti di grande rilievo. Questo tragico evento, che ha coinvolto persone di diverse nazionalità, sottolinea l'importanza di adottare misure di sicurezza rigorose in ambienti complessi, per prevenire conseguenze così gravi.

"Il grave disastro avvenuto a Crans-Montana ha scosso l'opinione pubblica internazionale, coinvolgendo persone di almeno dieci nazionalità diverse e riportando al centro dell'attenzione il tema della sicurezza in contesti ad alta complessità. L'evento si è verificato in un territorio specifico, la Svizzera, regolato da un proprio quadro normativo, che dovrà essere analizzato con

