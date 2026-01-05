Strage Crans le salme dei ragazzi italiani atterrate a Milano L' abbraccio dei familiari nel silenzio ai piedi dell' aereo | Le vittime

Le salme dei giovani italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana sono atterrate a Milano. I familiari si sono radunati in silenzio ai piedi dell’aereo, esprimendo il dolore per la perdita dei propri cari. L’incidente di Capodanno in Svizzera, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti, ha scosso l’intera comunità. Questa tragedia sottolinea la gravità dell’accaduto e l’importanza di ricostruire i fatti.

