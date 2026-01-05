Strage Crans le salme degli italiani atterrate a Milano | l' abbraccio dei familiari ai piedi dell' aereo L' omaggio di La Russa e Sala

Le salme degli italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana sono state trasportate a Milano, dove i familiari si sono riuniti ai piedi dell’aereo in un momento di commozione. L’incidente, avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno, ha causato la perdita di 40 giovani e ferito 121 persone. Le autorità italiane e locali hanno espresso il loro cordoglio, mentre si attendono indagini sulle cause dell’incendio.

Le notizie di lunedì 5 gennaio sull'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, nel quale 40 persone sono morte, tutti giovanissime, e 121 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Strage Crans, le salme degli italiani atterrate a Milano: l'abbraccio dei familiari ai piedi dell'aereo. L'omaggio di La Russa e Sala Leggi anche: Strage Crans, le salme dei ragazzi italiani atterrate a Milano. L'abbraccio dei familiari nel silenzio ai piedi dell'aereo | Le vittime Leggi anche: Strage Crans, l'aereo con le salme dei ragazzi italiani è atterrato a Linate | Le vittime Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Atterrato a Linate l'aereo con le 5 salme. L'Ambasciatore: «Da noi i gestori sarebbero stati arrestati». Il 7 gennaio: i funerali di Minghetti a Roma e di Tamburi a Bologna; Strage di Crans Montana, oggi atterreranno a Linate le salme di cinque ragazzi; Incendio Crans Montana, identificate tutte e 40 le vittime. Strage Crans-Montana, 40 morti ma nessun arresto: ecco perché. Le salme degli italiani in arrivo a Linate e a Ciampino - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- affaritaliani.it

Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane - Sono sei le giovani vite di ragazzi italiani distrutte nella strage di Capodanno nel locale svizzero “Le Constellation” a Crans- tpi.it

Strage Crans-Montana, identificate le sei vittime italiane: oggi il rimpatrio di cinque salme - Montana, oggi il rimpatrio delle giovani vittime italiane: i funerali a spese dello Stato nei prossimi giorni nelle città di residenza. notizie.it

Strage Crans-Montana, oggi il rimpatrio di 5 delle 6 vittime italiane del rogo in Svizzera https://qds.it/strage-crans-montana-rimpatrio-5-vittime-italiane-farnesina-5-cronaca-svizzera/ - facebook.com facebook

Crans Montana, 5 dei 6 ragazzi morti nella strage tornano oggi in Italia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.