Strage Crans l' aereo con le salme dei ragazzi italiani verso Linate L' ambasciatore | i gestori da noi li avrebbero arrestati | Le vittime

Il 5 gennaio, a Crans-Montana, in Svizzera, si è verificato un incendio durante i festeggiamenti di Capodanno, causando la morte di 40 giovani e il ferimento di 121 persone. L’aereo con le salme dei ragazzi italiani sta tornando verso Linate. L’ambasciatore ha commentato che, in Italia, i responsabili sarebbero stati immediatamente arrestati. Questa tragedia ha suscitato grande cordoglio e richieste di chiarezza sulle cause e le responsabilità.

Le notizie di lunedì 5 gennaio sull'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, nel quale 40 persone sono morte, tutti giovanissime, e 121 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Strage Crans, l'aereo con le salme dei ragazzi italiani verso Linate. L'ambasciatore: i gestori da noi li avrebbero arrestati | Le vittime Leggi anche: Incendio Crans-Montana, l’ambasciatore italiano: “Da noi i gestori sarebbero stati arrestati” – Video Leggi anche: Svizzera, strage a Crans Montana: identificati fra le vittime tre ragazzi italiani Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Strage di Crans Montana, oggi atterreranno a Linate le salme di cinque ragazzi; Strage Crans-Montana, oggi il rimpatrio di 5 dei 6 ragazzi italiani morti nel rogo; Crans-Montana, oggi rimpatrio delle salme dei ragazzi italiani: In Svizzera ci sarà un prima e un dopo; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme. Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro a Milano: a Linate le salme delle vittime di Crans-Montana. La diretta - Sull’aereo da Sion (Svizzera) anche i feretri del bolognese Giovanni Tamburi e del genovese Emanuele Galeppini. ilgiorno.it

Strage Crans-Montana, identificate le sei vittime italiane: oggi il rimpatrio di cinque salme - Montana, oggi il rimpatrio delle giovani vittime italiane: i funerali a spese dello Stato nei prossimi giorni nelle città di residenza. notizie.it

Strage di Crans Montana, oggi atterreranno a Linate le salme di cinque ragazzi - I corpi verranno rimpatriati con un C130 dell'Aeronautica Militare che atterrerà all'aeroporto di Linate ... milanotoday.it

Strage Crans-Montana, oggi il rimpatrio di 5 delle 6 vittime italiane del rogo in Svizzera https://qds.it/strage-crans-montana-rimpatrio-5-vittime-italiane-farnesina-5-cronaca-svizzera/ - facebook.com facebook

Crans Montana, 5 dei 6 ragazzi morti nella strage tornano oggi in Italia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.