Strage a Crans Montana | mercoledì 7 gennaio minuto di silenzio in tutte le scuole italiane

Il 7 gennaio si terrà un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane per ricordare le giovani vittime dell’incendio di Crans-Montana. La misura, promossa dal Ministero dell’istruzione e del merito, intende offrire un momento di riflessione e solidarietà. Questa iniziativa vuole rendere omaggio alle vittime e sensibilizzare sulla sicurezza e la prevenzione negli ambienti scolastici.

Un minuto di silenzio per ricordare le giovanissime vittime. Il Ministero dell'istruzione e del merito ha stabilito che dopodomani, mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane venga osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana.

