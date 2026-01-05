Strage a Crans-Montana le salme sono arrivate in Italia Il feretro di Emanuele Galeppini verso il San Martino | Aggiornamenti

Le salme delle vittime della tragedia di Crans-Montana sono state trasportate in Italia. Tra queste, il feretro di Emanuele Galeppini si dirige verso l’ospedale San Martino di Genova, dove sarà collocato nella cappella del policlinico. All’arrivo nel capoluogo lombardo, ad accogliere il giovane sono presenti le autorità locali Bucci e Giampedrone, in segno di cordoglio e vicinanza.

Leggi anche: Crans-Montana, le salme delle vittime italiane sono arrivate in Italia. Il feretro di Emanuele Galeppini sarà portato al San Martino Leggi anche: Crans-Montana, le salme delle vittime italiane sono in Italia. Il feretro di Emanuele Galeppini sarà portato al San Martino La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Strage di Crans Montana, oggi atterreranno a Linate le salme di cinque ragazzi; Strage Crans-Montana, oggi il rimpatrio di 5 dei 6 ragazzi italiani morti nel rogo; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Decolla l'aereo per Linate. L'Ambasciatore: «Da noi i gestori del Constellation sarebbero stati arrestati». Il 7 gennaio: i funerali di Minghetti a Roma e di Tamburi a Bologna. Strage Crans-Montana, in Italia le salme di 5 dei 6 ragazzi morti nell'incendio - Questa mattina un corteo funebre è partito dal Centro funerario di Sion verso l'aeroporto militare della stessa città dove le salme sono state imbarcate ... adnkronos.com

Strage Crans-Montana, a Linate il C 130 con le salme di 5 ragazzi italiani - Video - 130 dell’Aeronautica militare con a bordo le salme di 5 dei sei ragazzi italiani deceduti nell’incendio di Crans Montana è atterrato all’aeroporto militare di Milano Linate. adnkronos.com

Cran Montana, tornano in Italia le salme di Giovanni, Achille, Emanulee, Riccardo e Chiara. Come stanno i feriti - È il giorno del rientro in Italia delle salme delle giovane vittime della strage di Capodanno a Crans- msn.com

Strage Crans-Montana, oggi il rientro delle salme in Italia - Storie italiane 05/01/2026

Strage di Crans Montana, rimpatriate le salme delle vittime italiane. Il volo di Stato è decollato da Sion ed è atterrato a Milano Linate #ANSA x.com

Strage di Crans-Montana, il 7 gennaio minuto di silenzio nelle scuole Identificate le 40 vittime della tragedia di Capodanno in Svizzera. Sei erano giovani italiani, rientro in patria con volo militare L’articolo completo è nel primo commento - facebook.com facebook

