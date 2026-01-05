Strage a Crans Montana la salma di Chiara Costanzo rientra in Italia

Oggi, con un volo di Stato, rientrano in Italia cinque delle sei salme delle vittime dell’incidente di Crans Montana, tra cui quella di Chiara Costanzo. Un momento di commozione e di ricordo per le famiglie e la comunità, che si preparano a rendere omaggio ai giovani scomparsi in una tragedia che ha profondamente colpito.

