Strage a Crans-Montana Il feretro di Emanuele Galeppini è arrivato al San Martino Salis e Bucci | Vicini alla famiglia

A Crans-Montana si è svolta la cerimonia funebre per Emanuele Galeppini, il diciassettenne deceduto. Il suo feretro è stato portato al San Martino, dove riposerà nelle prossime ore. Salis e Bucci hanno espresso vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore. I funerali sono programmati per l’8 gennaio, mentre il rosario si terrà domani alle 18.30.

Il diciassettenne portato nella cappella del policlinico. Il rosario domani (6 gennaio) alle 18.30. I funerali l'8 gennaio.

Strage Crans Montana, il rientro dei feretri in Italia con il C-130. L'omaggio di La Russa e Sala - Il velivolo dell’Aeronautica Militare atterrerà a Ciampino nel pomeriggio, dove lo attenderanno il ministro degli Esteri Tajani ... tg.la7.it

Rientrate in Italia le salme delle vittime di Crans-Montana. Tutti identificati i 116 feriti - L'ambasciatore Cornado: 'In Italia i gestori del Constellation sarebbero stati arr ... ansa.it

Strage Crans-Montana, a Linate il C 130 con le salme di 5 ragazzi italiani - Video x.com

Strage di Crans-Montana, il 7 gennaio minuto di silenzio nelle scuole Identificate le 40 vittime della tragedia di Capodanno in Svizzera. Sei erano giovani italiani, rientro in patria con volo militare L’articolo completo è nel primo commento - facebook.com facebook

