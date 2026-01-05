Strage a Crans-Montana Il feretro di Emanuele Galeppini è arrivato al San Martino Salis e Bucci | Vicini alla famiglia | Aggiornamenti

A Crans-Montana si è svolta la commemorazione di Emanuele Galeppini, il ragazzo di 17 anni deceduto recentemente. Il suo feretro è stato trasferito al San Martino, dove sarà celebrato il funerale l’8 gennaio. La famiglia, insieme alle autorità, esprime vicinanza in questo momento di lutto. Domani, alle 18.30, è previsto il rosario presso la cappella del policlinico.

