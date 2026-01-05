Strage a Crans-Montana Il feretro di Emanuele Galeppini è arrivato al San Martino | Aggiornamenti

A Crans-Montana si è verificata una tragica incidente, con il decesso di Emanuele Galeppini, il diciassettenne coinvolto. Il feretro è stato trasportato al San Martino di Milano, dove sarà collocato nella cappella del policlinico. Alla cerimonia di accoglienza hanno partecipato rappresentanti delle autorità locali, tra cui Bucci e Giampedrone, che hanno espresso vicinanza alla famiglia.

Ad accoglierlo nel capoluogo lombardo Bucci e Giampedrone. Il diciassettenne verrà portato nella cappella del policlinico.

Strage a Crans Montana: le salme rientrate in Italia. Identificati i 116 feriti - ono atterrati oggi, 5 gennaio 2026, all'aeroporto militare di Linate i feretri di quattro delle sei vittime italiane della strage di Crans- firenzepost.it

Strage Crans Montana, il rientro dei feretri in Italia con il C-130. L'omaggio di La Russa e Sala - Il velivolo dell’Aeronautica Militare atterrerà a Ciampino nel pomeriggio, dove lo attenderanno il ministro degli Esteri Tajani ... tg.la7.it

Strage Crans-Montana, a Linate il C 130 con le salme di 5 ragazzi italiani - Video x.com

Strage di Crans-Montana, il 7 gennaio minuto di silenzio nelle scuole Identificate le 40 vittime della tragedia di Capodanno in Svizzera. Sei erano giovani italiani, rientro in patria con volo militare L’articolo completo è nel primo commento - facebook.com facebook

