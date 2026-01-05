Storia di chi parte e di chi resta | La fabbrica dei desideri di Valeria Gallina

«La fabbrica dei desideri» di Valeria Gallina è un romanzo ambientato nella Torino operaia del primo Novecento. Attraverso le storie di famiglie, migrazioni e lavoro femminile, il libro esplora i sogni di riscatto e le sfide di un’epoca complessa, offrendo uno sguardo sobrio e approfondito sulla vita di chi parte e di chi resta in un periodo di grandi trasformazioni sociali.

