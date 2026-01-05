Storia arte cultura e vino nella vallata di Marano di Valpolicella

Domenica 11 gennaio, esplora la vallata di Marano di Valpolicella tra vigneti, ville rinascimentali e monumenti storici. Un itinerario che unisce storia, arte e cultura, offrendo anche l’opportunità di scoprire il patrimonio enologico locale. Partendo dal centro di Marano, si attraversano carrarecce e paesaggi suggestivi, con soste presso l’antica chiesa di Santa Maria e il Tempio di Minerva, per apprezzare la bellezza e la ricchezza di questa

Domenica 11 Gennaio. Divertente escursione nel comune di Marano di Valpolicella (VR), attraverso vigneti e carrarecce, andremo alla scoperta di ville Rinascimentali, dell'antica chiesa di Santa Maria, dal suo piazzale si ha una vista spettacolare sulla vallata e sul Tempio di Minerva (di epoca. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Storia, arte, cultura e vino nella vallata di Marano di Valpolicella Leggi anche: Dal Vigne Museum all’Abbazia di Rosazzo, una passeggiata tra cultura, arte, vino e paesaggio Leggi anche: Andrea Miceli celebra anni di impegno nell’arte poetica e nella cultura Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Orvieto, una città raccontata attraverso il vino, l’arte e il paesaggio; Grazie Presidente Mattarella, per aver detto della “cultura del cibo e del vino” nel suo messaggio; MAREMMACHEVINI 2018. L’ALTRO VOLTO DELLA TOSCANA TRA CIELO E MARE; Dipietrangelo: Unesco e Appia Antica, un’opportunità da cogliere. Video, foto e musica celebrano la cantina veronese Biscardo: «La bellezza racconta l'arte antica del vino» - Quattro brevi produzioni video, dei mini film, diretti dalla fotografa Carolina Zorzi, che creano un intreccio narrativo tra le note del vino e i luoghi dove sono stati girati ... corrieredelveneto.corriere.it

Vino e cultura, la storia si fa in cantina - Il mercato del vino sta vivendo in Italia un momento di trasformazione, con l’export come principale motore di crescita. corriere.it

Vito Planeta: un'intervista tra vino e arte, tra sogni e memoria, tra Joyce e Breton - Nella foto a partire da sinistra: Vito Planeta in uno scatto di Gabriele Alongi e un dettaglio dell' installazione luminosa “Ettore Majorana” realizzata da Claire Fontaine Sulle pendici dell’Etna, ... tg24.sky.it

Alla scoperta di Alcamo tra storia, arte e tradizioni Un viaggio imperdibile tra luoghi affascinanti, cultura e buon cibo! Cosa comprende la giornata: Bus GT Accompagnatore Pranzo Visita alla Cantina Borbonica Visita guidata al - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.