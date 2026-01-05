Stop alle polemiche sulla Melissari-Eremo
Dopo un proficuo confronto in Prefettura con le istituzioni, è stato condiviso un accordo riguardante la scuola dell’infanzia Melissari-Eremo. La decisione mira a garantire stabilità e tranquillità alle famiglie, chiudendo le polemiche recenti e affrontando insieme le questioni emerse. Un passo importante verso la serenità e la continuità del servizio educativo nel territorio.
Dopo una lunga e articolata mattinata di confronto in Prefettura, alla presenza delle istituzioni, è stato raggiunto un accordo condiviso sulla delicata vicenda della scuola dell'infanzia Melissari-Eremo, che negli ultimi giorni aveva generato comprensibili preoccupazioni tra le famiglie degli.
