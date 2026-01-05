Stile alebrijes arte che sogna
Il 31 dicembre, la Galleria Art and MORE di Bari ospita l'inaugurazione di
Capodanno d'Arte a Bari: Il Messico arriva in città!Siete pronti a sognare a occhi aperti? Questo 31 dicembre la Galleria Art and MORE vi invita all'inaugurazione di "Stile ALEBRIJES: Arte che sogna".Direttamente di Santiago dalla Città Metropolitana di Monterrey, lo studio di pittura Santiago. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Stile alebrijes arte che sogna.
Oaxaca si rivela lentamente, come un racconto antico fatto di colori, profumi e spiritualità. Immergiti tra l'arte degli alebrijes, la storia di Monte Albán e l'anima vibrante di una città UNESCO. Un'esperienza autentica che tocca il cuore, tra antiche tradizioni e natu - facebook.com facebook
