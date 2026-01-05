Steiner e il dittatore nascosto | un’autoanalisi sul male
LA RISTAMPA. Pubblicato nel 1979 e tradotto in italiano nel 1982 da Rizzoli con il titolo «Il processo di San Cristobal» torna ora nelle librerie un testo nodale del grande critico George Steiner con il titolo ora variato semplicemente in «Il processo» (Garzanti). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: WWE: Bron Breakker distrugge Seth Rollins, Scott Steiner spiega tutto con la “Steiner Math”
Leggi anche: Piccolo, nascosto e sorprendentemente chic. È il rook piercing: ecco cos’è, quanto fa male
Steiner e il dittatore nascosto: un’autoanalisi sul male - Pubblicato nel 1979 e tradotto in italiano nel 1982 da Rizzoli torna ora nelle librerie un testo nodale del grande critico George Steiner «Il processo» ... ecodibergamo.it
Pubblicato nel 1979 e tradotto in italiano nel 1982 da Rizzoli con il titolo «Il processo di San Cristobal» torna ora nelle librerie un testo nodale del grande critico George Steiner con il titolo ora variato semplicemente in «Il processo» (Garzanti). - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.