Stefano De Martino invita l' ex fidanzata Emma | lei rifiuta l' ospitata in tv

Stefano De Martino ha invitato Emma Marrone a partecipare a un programma televisivo, ma lei ha rifiutato l’invito. I due si sono conosciuti e sono stati fidanzati nella scuola di Amici nel 2010, ma oggi le loro strade sono separate. La notizia evidenzia come siano cambiate le loro vite e il rapporto tra i due artisti, mantenendo un rapporto pubblico di rispetto e professionalità.

Sono lontani i tempi in cui Emma Marrone e Stefano De Martino erano fidanzati. I due si sono conosciuti nella scuola di Amici nel 2010 e fidanzati. Poi, l'ex ballerino si fidanzò e poi sposò con Belén dalla quale ha avuto il figlio Santiago. La cantante, invece, dopo alcune storie è oggi single. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Stefano De Martino invita l'ex fidanzata Emma: lei rifiuta l'ospitata in tv Leggi anche: Stefano De Martino invita Emma ad Affari Tuoi ma lei rifiuta. I dettagli Leggi anche: Stefano De Martino in giro a fare shopping con una ragazza: "Lei è la fidanzata ufficiale" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Affari tuoi, De Martino sbotta con il pubblico: Non c'è uno normale qua. Il Dottore regala un assegno nel finale; Stefano De Martino invita Rocio Munoz Morales su Rai 1 per smentire i rumors; GOSSIP | De Martino invita Bova: c’entra Rocio Munoz Morales; Stefano De Martino smentisce il flirt con Rocìo attraverso un gesto inaspettato verso Bova. Stefano De Martino invita Emma ad Affari Tuoi ma lei rifiuta. I dettagli - Sono ormai così lontani i tempi in cui (era il 2010) Emma Marrone e Stefano De Martino erano fidanzati. today.it

Emma dice no a Stefano De Martino: non sarà ospite ad Affari Tuoi - Colpo di scena alla vigilia dello speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia. comingsoon.it

Affari tuoi, De Martino sbotta con il pubblico: "Non c'è uno normale qua". Il Dottore regala un assegno nel finale - Nella nuova puntata del 4 gennaio Danilo, insieme a mamma Annamaria, torna a casa felice con 26mila euro offerti dal Dottore. libero.it

Stefano De Martino ha le idee chiare sul futuro di Affari Tuoi Propone un cambiamento davvero significativo - facebook.com facebook

Martedì #6gennaio Stefano De Martino sarà per la prima volta ospite in studio di Caterina Balivo a #LaVoltaBuona. La sera stessa condurrà in diretta #AffariTuoi speciale #LotteriaItalia. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.