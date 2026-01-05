Stefano De Martino invita Emma ad Affari Tuoi ma lei rifiuta I dettagli

Nel 2010, Emma Marrone e Stefano De Martino erano legati da una relazione, ora conclusa da tempo. Recentemente, Stefano ha invitato Emma a partecipare a Affari Tuoi, ma lei ha declinato l’invito. Questa dinamica evidenzia come siano cambiate le loro strade e le circostanze personali nel corso degli anni, mantenendo comunque vivo l’interesse pubblico su questa storica coppia.

Sono ormai così lontani i tempi in cui (era il 2010) Emma Marrone e Stefano De Martino erano fidanzati. Si erano conosciuti nella scuola di Amici (lei cantante, ancora oggi. Lui ballerino, adesso conduttore) e fidanzati. E poi la loro separazione fece scalpore: lui si fidanzò con Belén (a seguire.

Stefano De Martino, il capodanno segretissimo tra lusso e ‘nuove’ amicizie. Di chi si tratta - Mentre Belen è alle Maldive, Stefano De Martino resta a Napoli: Capodanno riservato, vista mozzafiato e compagnia scelta per il conduttore più pupillo della Rai ... libero.it

Emma dice no a Stefano De Martino: “Non sarà ospite domani ad Affari Tuoi” - Stefano De Martino ha incassato il no della cantante Domani sera andrà in onda la puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia con la ... msn.com

Stefano De Martino ha le idee chiare sul futuro di Affari Tuoi Propone un cambiamento davvero significativo - facebook.com facebook

Martedì #6gennaio Stefano De Martino sarà per la prima volta ospite in studio di Caterina Balivo a #LaVoltaBuona. La sera stessa condurrà in diretta #AffariTuoi speciale #LotteriaItalia. x.com

