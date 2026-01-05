Stazione Leopolda in gestione a Patrimonio Pisa Una città in Comune | Ennesimo favore agli interessi privati

La gestione della Stazione Leopolda, affidata a Patrimonio Pisa srl dalla giunta di Michele Conti, ha suscitato critiche da parte di Una città in comune. La decisione è stata vista come un favore agli interessi privati, alimentando il dibattito sul ruolo pubblico e sulla trasparenza nelle scelte amministrative. La questione evidenzia le tensioni tra gestione privata e interesse collettivo nella città di Pisa.

