Stazione Leopolda in gestione a Patrimonio Pisa Una città in Comune | Ennesimo favore agli interessi privati
La gestione della Stazione Leopolda, affidata a Patrimonio Pisa srl dalla giunta di Michele Conti, ha suscitato critiche da parte di Una città in comune. La decisione è stata vista come un favore agli interessi privati, alimentando il dibattito sul ruolo pubblico e sulla trasparenza nelle scelte amministrative. La questione evidenzia le tensioni tra gestione privata e interesse collettivo nella città di Pisa.
Dai banchi dell'opposizione si leva la forte critica di Una città in comune nei confronti di una delle ultime decisioni prese dalla giunta guidata dal sindaco Michele Conti: affidare la gestione diretta della Stazione Leopolda alla società Patrimonio Pisa srl. “Le recenti dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
