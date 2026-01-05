stasi incastrato ci sono due testimoni garlasco la rivelazione shock

Nel caso di Garlasco, nuove testimonianze emergono dopo anni di indagini. Alessandro De Giuseppe, giornalista noto per il suo impegno nel seguire il delitto di Chiara Poggi, ha rivelato dettagli inediti durante la trasmissione Zona Bianca, offrendo un’ulteriore prospettiva sulla vicenda e sulla presunta innocenza di Alberto Stasi.

Il giornalista Alessandro De Giuseppe, da anni impegnato nel seguire il delitto di Chiara Poggi con un approccio critico e convinto dell’ innocenza di Alberto Stasi, ha svelato nuovi retroscena nel programma Zona Bianca. Secondo De Giuseppe, il caso potrebbe presto vivere una svolta significativa grazie a testimonianze finora inedite. « Muschitta non è l’unico che ha visto quello che ha visto», spiega il giornalista, riferendosi all’operaio Marco Muschitta, che dichiarò di aver visto una ragazza bionda allontanarsi dalla casa dei Poggi la mattina del 13 agosto. La testimonianza, inizialmente ritenuta confusa e inattendibile, potrebbe ora essere confermata da altri testimoni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

