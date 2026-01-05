Starmer | sostegno alla Groenlandia

Il premier britannico Starmer ha affermato che la decisione sul futuro della Groenlandia spetta alla Danimarca e alla stessa Groenlandia. Questa dichiarazione arriva in un contesto internazionale in cui gli Stati Uniti hanno espresso interesse strategico per l’isola, suscitando attenzione sulle questioni di sovranità e sicurezza nella regione artica. La questione rimane centrale nel dibattito geopolitico tra le potenze coinvolte.

14.10 "La Groenlandia e il Regno di Danimarca devono decidere il futuro della Groenlandia".Così il premier britannico Starmer,dopo le dichiarazioni di Trump che ha detto che gli Usa hanno "bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale". La risposta sui social del premier della Groenlandia Jens Frederik Nielsen: "Ora basta. Siamo aperti al dialogo. Siamo aperti alle discussioni. Ma questo deve avvenire attraverso i canali appropriati e nel rispetto del diritto internazionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Trump illude Starmer, il ‘trabocchetto’ davanti alla stampa Leggi anche: Clima, il principe William e Keir Starmer arrivano in Brasile per partecipare alla COP30 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; Starmer, 'Londra al fianco della Danimarca sulla Groenlandia'. Starmer, 'Londra al fianco della Danimarca sulla Groenlandia' - Il premier britannico Keir Starmer ha assicurato il sostegno di Londra alla Danimarca in risposta alle pretese del presidente degli Usa Donald Trump sulla sovranità della Groenlandia. msn.com

Il premier britannico Starmer: sulla Groenlandia, sostengo la posizione della Danimarca - Il primo ministro inglese prende le distanze da Trump e dalle mire mostrate dal presidente Usa sul territorio ora parte del Regno di Copenaghen ... avvenire.it

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «STARMER, ‘LONDRA AL FIANCO DELLA DANIMARCA SULLA GROENLANDIA’» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. agenziagiornalisticaopinione.it

Trump ci prova di nuovo, vuole annettere la Groenlandia

Keir #Starmer: "Il Regno Unito sostiene da tempo una transizione del potere in Venezuela. Abbiamo considerato Maduro un presidente illegittimo e non versiamo certo lacrime per la fine del suo regime. Questa mattina ho ribadito il mio sostegno al diritt x.com

Greta Thunberg viene arrestata a Londra durante una protesta per Palestine Action, gruppo bandito per terrorismo dal governo Starmer. L’attivista è accusata di sostegno all’organizzazione. Nessuna dichiarazione ufficiale da Greta finora. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.