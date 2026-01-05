Stadio Esseneto l’assessore Principato | Proseguono i lavori per illuminazione e abbattimento barriere

L’assessore Principato ha confermato che i lavori allo stadio Esseneto proseguono secondo programma, con interventi dedicati all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione e alla rimozione delle barriere architettoniche. Questi interventi mirano a migliorare la funzionalità e l'accessibilità dell’impianto sportivo, garantendo un ambiente più sicuro e inclusivo per tutti gli utenti. Gli interventi sono in corso e continueranno secondo i tempi stabiliti.

