Stadio Esseneto l’assessore Principato | Proseguono i lavori per illuminazione e abbattimento barriere
L’assessore Principato ha confermato che i lavori allo stadio Esseneto proseguono secondo programma, con interventi dedicati all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione e alla rimozione delle barriere architettoniche. Questi interventi mirano a migliorare la funzionalità e l'accessibilità dell’impianto sportivo, garantendo un ambiente più sicuro e inclusivo per tutti gli utenti. Gli interventi sono in corso e continueranno secondo i tempi stabiliti.
Proseguono regolarmente i lavori allo stadio comunale Esseneto per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’intervento è finanziato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità e coordinato dall’assessorato ai Lavori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
