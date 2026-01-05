Sporting Lisbona-Vitoria Guimarães Coppa di Lega Portoghese 06-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita aperta e vittoria biancoverde?

Il 6 gennaio alle 21:00 si affrontano Sporting Lisbona e Vitoria Guimarães nella semifinale della Coppa di Lega portoghese. Una partita equilibrata, con le due squadre che puntano alla finale in un torneo che, seppur considerato minore, riveste grande importanza nel calcio lusitano. Ecco formazioni, quote e pronostici per un confronto aperto e senza favoriti evidenti.

Gennaio è il mese in cui si assegna un titolo apparentemente non importantissimo per il calcio portoghese ma in realtà sempre molto sentito, perché la fase finale (a quattro squadre) mette spesso di fronte il meglio del calcio lusitano: nella prima semifinale, martedì notte, vedremo di fronte lo Sporting Lisbona e il Vitoria Guimarães, mentre il

