Il 6 gennaio 2026 alle ore 21:00 si gioca la semifinale della Coppa di Lega portoghese tra Sporting Lisbona e Vitoria Guimarães. Un appuntamento che segna l’inizio della final four, un momento importante per il calcio portoghese anche se non ufficialmente prioritario. In questa guida troverai formazioni, quote e pronostici per seguire al meglio la partita.

Gennaio è il mese in cui si assegna un titolo apparentemente non importantissimo per il calcio portoghese ma in realtà sempre molto sentito, perché la fase finale (a quattro squadre) mette spesso di fronte il meglio del calcio lusitano: nella prima semifinale, martedì notte, vedremo di fronte lo Sporting Lisbona e il Vitoria Guimarães, mentre il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sporting Lisbona-Vitoria Guimarães (Coppa di Lega Portoghese, 06-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Comincia la final four

Leggi anche: Porto-Vitoria Guimarães (Coppa di Lega Portoghese, 04-12-2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni vogliono accedere alla final four

Leggi anche: Porto-Vitoria Guimarães (Coppa di Lega Portoghese, 04-12-2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Entrambe a segno al Do Dragao?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Casa Pia-Vitoria Guimarães domenica 28 dicembre 2025 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici Fiducia moderata alla squadra in trasferta; Casa Pia-Vitoria Guimarães domenica 28 dicembre 2025 ore 16 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Fiducia moderata alla squadra in trasferta.

Sporting Lisbona, il nuovo tecnico è Borges - Lo Sporting di Lisbona ha scelto il successore di Ruben Amorim, il tecnico che ha rescisso il contratto a stagione in corso per passare al Manchester United. ansa.it

#SportingLisbona Il mercato è caldissimo x.com

Si complica la pista che porta al greco Fotis Ioannidis dello Sporting Lisbona, a causa di una norma del regolamento FIFA… #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Calciomercato #CalciomercatoLazio #Ioannidis #SportingCp - facebook.com facebook