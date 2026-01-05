Sport in tv oggi Lunedi 5 Gennaio | tanto tennis e occhio agli sport invernali
Oggi, lunedì 5 gennaio 2026, il palinsesto sportivo in tv presenta un’ampia offerta, con particolare attenzione al tennis e agli sport invernali. Tra gli eventi principali, spicca la copertura dell’United Cup, che offre agli appassionati opportunità di seguire i principali atleti del circuito internazionale. Una giornata ricca di appuntamenti, ideale per chi desidera aggiornarsi sugli eventi sportivi del momento.
Lo sport in tv per la giornata odierna – di oggi 5 Gennaio 2026 – vede diversi impegni, specialmente per quel che riguarda l’United Cup. Lo sport in tv in data odierna prevede il continuo della United Cup, prima competizione di tennis della stagione e che vede anche l’Italia protagonista. Oggi è il turno in . 🔗 Leggi su Sportface.it
