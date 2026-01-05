Sport in tv oggi Lunedi 5 Gennaio | spada femminile tanto tennis e occhio agli sport invernali

5 gen 2026

Ecco l'introduzione richiesta: Per oggi, 5 gennaio 2026, il palinsesto sportivo in tv offre diversi appuntamenti, con particolare attenzione alla spada femminile, al tennis e agli sport invernali. Tra gli eventi principali, si segnalano le competizioni dell’United Cup, che animeranno la giornata sportiva. Un’occasione per seguire le discipline più praticate e apprezzate, con un approfondimento sulle gare in programma e le principali protagoniste di questa giornata.

Lo sport in tv per la giornata odierna – di oggi 5 Gennaio 2026 – vede diversi impegni, specialmente per quel che riguarda l’United Cup.  Lo sport in tv in data odierna prevede il continuo della United Cup, prima competizione di tennis della stagione e che vede anche l’Italia protagonista. Oggi è il turno in . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

