Oggi, lunedì 5 gennaio, sono in programma numerosi eventi sportivi trasmessi in tv e disponibili in streaming. La giornata offre un’ampia scelta tra diverse discipline, con orari e programmi dettagliati per seguire gli appuntamenti più importanti. In questa guida troverai tutte le informazioni necessarie per seguire gli eventi sportivi di oggi, con attenzione alle modalità di visione e agli orari, per una giornata all’insegna dello sport.

Quest’oggi, lunedì 5 gennaio, ci aspetta una giornata decisamente interessante in avvio di settimana con un discreto numero di eventi sportivi e diverse discipline coinvolte. Comincia ad entrare nel vivo il grande tennis con il primo turno di alcuni tornei ATP e WTA in Asia e con altri match della fase a gironi della United Cup in cui non sarà però presente il team italiano. In Arabia Saudita va in scena la seconda tappa della Dakar, ma ci sarà spazio anche per gli sport invernali ed in particolare per il salto con gli sci. A Villach si disputa una gara individuale femminile di Coppa del Mondo, mentre a Bischofshofen è previsto il turno di qualificazione per la quarta e ultima tappa della mitica Tournée dei Quattro Trampolini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 5 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (lunedì 3 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (lunedì 1 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sport in tv oggi lunedì 29 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi lunedì 29 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming; Ascolti TV | Lunedì 29 Dicembre 2025; Ascolti TV | Lunedì 29 Dicembre 2025 Se Fossi Te domina 20.8% flop Ennio Doris 9.8% male Il Collegio 3.5%.

Sport in tv oggi (sabato 3 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Riflettori puntati sulle discipline invernali tra il gigante femminile di Kranjska Gora per ... oasport.it

Sport in tv oggi (venerdì 2 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, venerdì 2 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. oasport.it