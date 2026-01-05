Spettacolo befana e lucciolata a Precenicco

Il 6 gennaio a Precenicco, presso il Centro civico, si terrà un pomeriggio dedicato alle tradizioni e alle attività per famiglie. Dalle 16, si svolgerà uno spettacolo di magia e mimo a cura di Maravee, seguito dalla befana e dalla tradizionale lucciolata, in attesa del pignarûl. Un’occasione per trascorrere un momento di incontro e divertimento in compagnia, nel rispetto delle tradizioni locali.

Sarà un pomeriggio speciale pensato per tutta la famiglia, a Precenicco, presso il Centro civico. Martedì 6 gennaio, alle 16, ci sarà lo spettacolo di magia e mimo, per grandi e piccini, a cura di Maravee, in attesa del pignarûl. Poi arriverà la befana con tanti dolcetti per i bambini. Infine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

spettacolo befana e lucciolata a precenicco

