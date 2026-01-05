Il 10 gennaio 2026, il Teatro Moderno di Tegolet ospiterà lo spettacolo “Speciale Pacciani” di Alessandro Gori Lo Sgargabonzi. L’evento, previsto per le ore 21, propone una performance satirica che affronta temi di attualità e riflessione, offrendo al pubblico un’occasione per approfondire questioni di interesse pubblico con uno sguardo critico e coinvolgente. Un appuntamento da non perdere per chi desidera un’esperienza teatrale attenta e significativa.

Arezzo, 5 gennaio 2026 – Grande attesa sabato 10 gennaio 2026, alle ore 21, al Teatro Moderno di Tegolet o per “Speciale Pacciani”, il nuovo spettacolo satirico dal vivo di Alessandro Gori Lo Sgargabonzi. Alessandro Gori in arte Lo Sgargabonzi ci racconta la storia del serial killer più misterioso di sempre in un live di divulgazione criminologica e di interpretazione e rielaborazione dal vivo dei momenti topici del processo a Pietro Pacciani e ai Compagni di Merende. Dal Vanni al Lotti passando per Nesi, Faggi, Butini, Angiolina, Canessa, Sperduto, Ghiribelli e il tipo di Pontassieve con la cartellina sulle ginocchia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Speciale Pacciani, il nuovo spettacolo di Alessandro Gori Lo Sgargabonzi

FERMI TUTTI! Nuove date fresche di pacca per questo abbrivio di 2026. Jonestown, Speciale Pacciani e anche un nuovissimo Speciale Sanremo. Sarò nella tua città Ottimo. Non ci sarò e hai un locale Contattami. Sono freelance e si combina in quattro e - facebook.com facebook