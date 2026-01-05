A Porto Recanati, nella zona di Scossicci, è stata rinvenuta una scritta minacciosa sul muro di un parcheggio: “Spara a Giorgia”. L’episodio, avvenuto il 5 gennaio 2026, è ora oggetto di indagini condotte dai carabinieri per accertare eventuali responsabilità e comprendere il contesto di questa intimidazione.

Porto Recanati, 5 gennaio 2026 – “Spara a Giorgia”. E’ la scritta apparsa sul muro di un parcheggio che si trova a Scossicci, zona nord di Porto Recanati. Il gesto è stato compiuto da ignoti che hanno usato una bomboletta spray di colore rosso e si sono firmati come ‘Br’. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri da alcuni cittadini e i militari dell’Arma hanno avviato le indagini. A intervenire dopo l’accaduto è stata la senatrice di Fratelli d’Italia, Elena Leonardi. «Voglio esprimere la mia più totale solidarietà al presidente del Consiglio – ha spiegato Leonardi –, perché la scritta ‘Spara a Giorgia’, accompagnata dal simbolo delle Brigate Rosse, apparsa oggi a Porto Recanati, non solo rappresenta un atto di odio, ma minaccia la nostra democrazia e il principio fondamentale di rispetto delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Spara a Giorgia”: scritta contro Meloni sul muro, indagano i carabinieri

