Spalletti non cambia idea con la Juve è finita | decisione inappellabile

Luciano Spalletti mantiene la sua posizione: con la Juventus, la collaborazione si conclude. La squadra ha perso un’occasione nel finale, e l’allenatore ha espresso chiaramente la sua insoddisfazione, sottolineando come la decisione di interrompere il rapporto sia definitiva e non più revocabile. Questa scelta riflette la fine di un percorso condiviso, segnato da momenti di tensione e difficoltà.

La Juventus spreca una vittoria nel finale e Luciano Spalletti perde la pazienza, lasciando intravedere tensioni che vanno oltre il semplice rigore sbagliato. Il finale di Juventus-Lecce ha lasciato strascichi evidenti, infatti non è stata solo una partita pareggiata all'ultimo, ma un'occasione sprecata che pesa sia sulla classifica sia sul clima attorno alla squadra.

Spalletti, "Chiesa come Sinner" che "ti guarda negli occhi e sfonda": l'elogio torna attuale - Il tecnico bianconero aveva già speso belle parole per Federico ai tempi della Nazionale: "Non ce ne sono molti... msn.com

Juventus, la sfuriata di Spalletti accelera il mercato: assalto a Bernabé, l'ultima idea per Frattesi, chi parte - Sprint sul mercato: c'è un nuovo piano per arrivare a Frattesi. sport.virgilio.it

Luciano Spalletti ai microfoni di 'DAZN': PARTITA DA NON SOTTOVALUTARE - "Cambia il colore delle maglie, ma non cambia il nostro. Ci chiamiamo Juventus non per caso, dobbiamo avere come riferimento quello che è il rispetto degli avversari, di noi - facebook.com facebook

Luciano #Spalletti ai microfoni di ' @DAZN_IT': PARTITA DA NON SOTTOVALUTARE - "Cambia il colore delle maglie, ma non cambia il nostro. Ci chiamiamo Juventus non per caso, dobbiamo avere come riferimento quello che è il rispetto degli avversar x.com

