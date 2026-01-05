Spacca vetri delle auto per rubare | 25enne arrestato

Durante la notte tra domenica e lunedì, la polizia di Stato ha arrestato un 25enne responsabile di aver rotto i vetri di veicoli parcheggiati, nel tentativo di compiere dei furti. L’intervento ha permesso di bloccare l’attività illecita e di mettere in sicurezza le auto coinvolte. L’uomo è stato portato in questura e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Stava rompendo i vetri delle auto parcheggiate per rubare, un 25enne arrestato dalla polizia di Stato nella notte tra domenica e lunedì.L'allarme è scattato verso l'una del mattino in piazza della Mercanzia, al Porto Antico, dove gli agenti sono intervenuti in un parcheggio per un furto segnalato.

