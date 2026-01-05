Sotto le torri carne e parrucchiere costano di più
Vivere vicino alle Torri di Bologna comporta costi superiori rispetto ad altre zone della città. Questa situazione si riflette in vari aspetti, tra cui il settore della ristorazione e dei servizi di cura dei capelli, dove Bologna detiene il primato nazionale per prezzi più elevati. Conoscere le differenze di costo può aiutare a pianificare meglio il proprio budget e le proprie scelte di vita nel contesto urbano.
Vivere sotto le Torri costa, non è una novità, e su alcuni beni specifici Bologna detiene il primato nazionale. Secondo l’ultima indagine del Codacons sui prezzi di beni e servizi nelle principali città italiane, Bologna si conferma un centro esoso, ma meno della solita Milano. Prendendo in esame. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
