Sotto le torri carne e parrucchiere costano di più.

5 gen 2026

Vivere vicino alle Torri di Bologna comporta costi superiori rispetto ad altre zone della città. Questa situazione si riflette in vari aspetti, tra cui il settore della ristorazione e dei servizi di cura dei capelli, dove Bologna detiene il primato nazionale per prezzi più elevati. Conoscere le differenze di costo può aiutare a pianificare meglio il proprio budget e le proprie scelte di vita nel contesto urbano.

Vivere sotto le Torri costa, non è una novità, e su alcuni beni specifici Bologna detiene il primato nazionale. Secondo l'ultima indagine del Codacons sui prezzi di beni e servizi nelle principali città italiane, Bologna si conferma un centro esoso, ma meno della solita Milano.

