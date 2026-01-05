Sospetto viavai da un condominio di Moncalieri | scoperto un giro di spaccio gestito in casa in arresto madre e figli
Nella zona di Moncalieri, è stato scoperto un’attività di spaccio all’interno di un condominio, gestita da madre e figli. Sono stati identificati frequenti passaggi di giovani, con comportamenti sospetti e scambi rapidi di sostanze. La polizia ha arrestato i coinvolti, evidenziando un insospettabile giro di illegalità nella comunità. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e intervenire su situazioni di questo tipo per garantire la sicurezza pubblica.
Un andirivieni di ragazzi dentro e fuori dallo stesso di condominio di Moncalieri, il fare di chi si stava scambiando fugacemente qualcosa. Un viavài non-stop che andava in scena da settimane e che aveva attirato l'attenzione dei condomini. Segnalato il giro sospetto, sono scattate le indagini e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
