Sospetto viavai da un condominio di Moncalieri | scoperto un giro di spaccio gestito in casa in arresto madre e figli

Nella zona di Moncalieri, è stato scoperto un’attività di spaccio all’interno di un condominio, gestita da madre e figli. Sono stati identificati frequenti passaggi di giovani, con comportamenti sospetti e scambi rapidi di sostanze. La polizia ha arrestato i coinvolti, evidenziando un insospettabile giro di illegalità nella comunità. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e intervenire su situazioni di questo tipo per garantire la sicurezza pubblica.

