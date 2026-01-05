Sos Sona un anno al servizio della comunità | presentato il report delle attività svolte nel 2025

Sos Sona - Servizio Operativo Sanitario OdV ha annunciato il “Report Annuale 2025”, che rende conto delle attività svolte nel corso dell’anno. Il documento evidenzia in modo chiaro e trasparente gli interventi e i servizi offerti alla comunità e al territorio, testimonianza dell’impegno costante dell’organizzazione nel supporto alla salute e al benessere della collettività.

Sos Sona - Servizio operativo sanitario OdV ha presentato il "Report Annuale 2025", un documento che restituisce con chiarezza e trasparenza il lavoro svolto nell'ultimo anno a favore della comunità e del territorio. Non si tratta soltanto di una rendicontazione di dati, ma di un racconto che. SOS Sona, un anno al servizio della comunità - Dal 2020 SOS Sona gestisce il servizio di Trasporti Sociali, nato dalla collaborazione con il Comune di Sona e costruito sull'eredità di A.

