CELLINO SAN MARCO - Nella giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, la scuola La Vita è Bella di Cellino San Marco sita nelle tenute di Albano Carrisi, ha vissuto un momento di profonda emozione e solidarietà presso il reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale di Lecce.Valentina Padalino, titolare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Sorrisi, colore e allegria in Oncologia Pediatrica con la scuola "La Vita è bella"

Leggi anche: Natale nelle scuole dell’infanzia: la sindaca e vice tra sorrisi, curiosità e allegria

Leggi anche: La polizia porta il Natale in corsia: regali ai bimbi dell'Oncologia pediatrica del Sant'Orsola

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sorrisi, colore e allegria in Oncologia Pediatrica con la scuola "La Vita è bella" - La presenza delle mascotte ha contribuito a creare un’atmosfera di gioia e spensieratezza, regalando ai piccoli pazienti momenti di leggerezza e divertimento ... brindisireport.it