Sophie Turner vicina ai 30 anni la star de Il trono di spade | Dopo 10 anni difficili spero di trovare pace
L'attrice ha confessato di aver trascorso un lungo periodo complicato e spera di poter iniziare una nuova fase più felice della propria vita. Il prossimo 21 febbraio, Sophie Turner compirà 30 anni e dopo aver superato un periodo difficile ha condiviso pubblicamente le proprie speranze per il prossimo futuro in una recente intervista al magazine Porter. La star è famosa in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Sansa Stark ne Il trono di spade, una delle serie più conosciute e apprezzate al mondo le cui critiche la condussero in passato anche ad allontanarsi dal mondo della recitazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Il film bocciato con Sophie Turner trova riscatto: è tra i più visti su Paramount+ Sophie Turner sta per vivere uno dei momenti più importanti della sua carriera. Il 19 gennaio inizieranno le riprese della serie Tomb Raider su Prime Video, dove l'attrice interpreterà - facebook.com facebook
