Sophie Turner vicina ai 30 anni la star de Il trono di spade | Dopo 10 anni difficili spero di trovare pace

L'attrice ha confessato di aver trascorso un lungo periodo complicato e spera di poter iniziare una nuova fase più felice della propria vita. Il prossimo 21 febbraio, Sophie Turner compirà 30 anni e dopo aver superato un periodo difficile ha condiviso pubblicamente le proprie speranze per il prossimo futuro in una recente intervista al magazine Porter. La star è famosa in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Sansa Stark ne Il trono di spade, una delle serie più conosciute e apprezzate al mondo le cui critiche la condussero in passato anche ad allontanarsi dal mondo della recitazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

