Sono una mafia | Capello choc sugli arbitri

Fabio Capello, ex allenatore di club come Milan, Juventus e Real Madrid, ha criticato duramente la classe arbitrale in un’intervista al quotidiano Marca. Il tecnico ha sottolineato come molti arbitri al Var manchino di esperienza e competenza, poiché spesso non sono ex giocatori. Le sue parole evidenziano le difficoltà e le criticità del sistema arbitrale nel calcio moderno, sollevando una discussione sulla formazione e sulla qualità degli arbitri.

Un vero e proprio intervento a gamba tesa: Fabio Capello, ex allenatore di Real Madrid, Milan, Roma e Juventus, in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca non le ha certo mandate a dire alla classe arbitrale spiegando che soprattutto quelli che sono al Var, spesso, non hanno la competenza necessaria di comprendere appieno un fallo di gioco perché non sono stati ex giocatori. Le parole al veleno di Capello. Nel corso della chiacchierata in cui ha parlato soprattutto del Real Madrid, Capello ha poi risposto a una prima domanda sull'uso sempre più controverso dello strumento tecnologico chiamato Var. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sono una mafia": Capello choc sugli arbitri Leggi anche: Capello choc sugli arbitri: "Sono una mafia". Il Var? “Una casta chiusa” e il caso Negreira “peggio di Calciopoli” Leggi anche: Capello senza freni, l’attacco agli arbitri è durissimo: “Sono una Mafia” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. United Cup, Italia subito sconfitta all'esordio: 2-1 Svizzera. "Sono una mafia": Capello choc sugli arbitri - Molto più di un'entrata a gamba tesa sul sistema arbitrale: Fabio Capello non ha risparmiato accuse spiegando quali siano i problemi principali del Var. ilgiornale.it

