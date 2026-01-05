Sonic Racing | CrossWorlds prepara sorprese e nuovi crossover per il 2026

Sonic Racing: CrossWorlds, sviluppato da Sega, continuerà a ricevere aggiornamenti e contenuti nel 2026. Il direttore Masaru Kohayakawa ha annunciato l’intenzione di introdurre nuovi crossover e sorprese, con l’obiettivo di mantenere vivo l’interesse dei giocatori attraverso aggiornamenti regolari. La strategia di supporto post-lancio mira a offrire un’esperienza sempre aggiornata e coinvolgente nel tempo.

Il director di Sonic Racing: CrossWorlds, Masaru Kohayakawa, ha anticipato che il gioco di corse continuerà ad arricchirsi di contenuti inediti e crossover sorprendenti nel corso del 2026, confermando l'intenzione di proseguire il supporto post-lancio con aggiornamenti regolari e novità pensate per mantenere alta l'attenzione dei giocatori. Rilasciato a settembre 2025, CrossWorlds ha già visto l'introduzione di numerosi personaggi crossover gratuiti come Hatsune Miku, Ichiban Kasuga da Like a Dragon, Joker da Persona e NiGHTS, oltre a contenuti aggiuntivi a pagamento ispirati a franchise come Minecraft e SpongeBob. Sega "sorprenderà tutti" con Sonic Racing: Crossworlds nel 2026 - Ken Kobayakawa: "Abbiamo intenzione di continuare a fornire servizio per tutta la stagione del 2026, ma abbiamo anche preparato molte più sorprese straordinarie rispetto al lancio. gamereactor.it

Sonic Racing: CrossWorlds riceverà nuovi contenuti nel 2026 - Non ci sono molti dubbi sul fatto che Sonic Racing: CrossWorlds sia uno dei kart game più riusciti degli ultimi tempi. it.ign.com

File musicali di Sonic R scoperti in Sonic Racing: Crossworlds - Purtroppo, Sega li ha rimossi in un aggiornamento recente, il che potrebbe significare che non verranno aggiunti dopotutto. gamereactor.it

Se siete fan di #SonicRacingCrossWorlds, ci sono buone notizie per voi: il team di sviluppo ha diverse novità in serbo per il 2026. - facebook.com facebook

