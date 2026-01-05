Soltero è il nuovo tormentone | 1° posto su Spotify chi lo canta il fattore TikTok
Chi frequenta assiduamente i social, in particolar modo TikTok, avrà sentito almeno una volta una canzone che fa: “Mia personale opinione le relazioni non sono nulla di vero, mai ricevuto un affetto sincero, a questo punto io rimango soltero”. Si tratta, appunto, di “Soltero”, brano di Leonardo. 🔗 Leggi su Today.it
«Soltero» è il primo tormentone del 2026: perché tutti ascoltano la canzone di Leonardo De Andreis (c'entra TikTok) - Il ritornello orecchiabile del giovane cantante romano rivendica l'essere single come uno stile di vita: oltre 30 milioni di visualizzazioni sul social grazie anche alla viralità messa in piedi da div ... corriere.it
“Soltero” #LeonardoDeAndreis raggiunge un nuovo peak nella classifica giornaliera di Spotify: #52 (+31) con 86.830 stream validi. @SpotifyItaly x.com
Nicolo' Modica. Leonardo De Andreis · Soltero. Leonardo de ANDREIS a San Remo che ne dite Soltero e’ un pezzo top - facebook.com facebook
