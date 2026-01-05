Soltero è il nuovo tormentone | 1° posto su Spotify chi lo canta il fattore TikTok

Chi frequenta assiduamente i social, in particolar modo TikTok, avrà sentito almeno una volta una canzone che fa: “Mia personale opinione le relazioni non sono nulla di vero, mai ricevuto un affetto sincero, a questo punto io rimango soltero”. Si tratta, appunto, di “Soltero”, brano di Leonardo. 🔗 Leggi su Today.it

