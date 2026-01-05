Solidarietà per l’Epifania con la campagna Benevento Dona Sorrisi

Da fremondoweb.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’Epifania, si rinnova l’impegno della comunità di Benevento con la campagna “Benevento Dona Sorrisi”. Promossa dalla FIDAPA BPW Italy, questa iniziativa unisce diverse associazioni cittadine per donare giocattoli e libri ai bambini delle case famiglia, contribuendo a portare un sorriso nelle loro giornate. Un gesto di solidarietà che rafforza i legami e sostiene i bisogni più piccoli della città.

Comunicato Stampa Una rete di associazioni cittadine unita per donare giocattoli e libri ai bambini delle case famiglia È nata da un’iniziativa della FIDAPA BPW Italy sotto la presidenza di Carmen Coppola – Sezione di Benevento la campagna solidale “Benevento . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

solidariet224 per l8217epifania con la campagna benevento dona sorrisi

© Fremondoweb.com - Solidarietà per l’Epifania con la campagna “Benevento Dona Sorrisi”

Leggi anche: La Befana dona calze e sorrisi ai piccoli pazienti dell'ospedale Salesi

Leggi anche: Per l'Epifania a Verona si celebra la solidarietà: torna l'atteso appuntamento con la "Befana del Vigile"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.