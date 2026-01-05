Solidarietà per l’Epifania con la campagna Benevento Dona Sorrisi
In occasione dell’Epifania, si rinnova l’impegno della comunità di Benevento con la campagna “Benevento Dona Sorrisi”. Promossa dalla FIDAPA BPW Italy, questa iniziativa unisce diverse associazioni cittadine per donare giocattoli e libri ai bambini delle case famiglia, contribuendo a portare un sorriso nelle loro giornate. Un gesto di solidarietà che rafforza i legami e sostiene i bisogni più piccoli della città.
Comunicato Stampa Una rete di associazioni cittadine unita per donare giocattoli e libri ai bambini delle case famiglia È nata da un’iniziativa della FIDAPA BPW Italy sotto la presidenza di Carmen Coppola – Sezione di Benevento la campagna solidale “Benevento . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
