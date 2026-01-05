Soldi sesso criminalità inquinamento e immobiliare | le mappe che spiegano Trieste
Nel 2025, con Dossier, abbiamo analizzato i principali aspetti che influenzano Trieste: economia, società e ambiente. Utilizzando mappe dettagliate, abbiamo approfondito temi come soldi, sesso, criminalità, inquinamento e immobiliare, offrendo uno sguardo chiaro e obiettivo sui cambiamenti in atto nel territorio. Questa analisi mira a fornire una panoramica comprensibile e informativa sul contesto che caratterizza la città.
Il 2025 è stato l'anno in cui, con Dossier, abbiamo provato a rispondere ad alcune domande sui cambiamenti che stanno caratterizzando il nostro territorio. La popolazione sta aumentando? Quali sono i quartieri in crescita? Quali le malattie più frequenti e letali? Dove sono le strade più. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
