Soldi e bugie | così l’Anm prova a spingere il No

L’Anm cerca di sostenere il fronte del No attraverso tattiche discutibili, come la diffusione di informazioni non verificate. Con il calo di consenso e una mancanza di argomentazioni solide, il comitato ha deciso di ricorrere a strategie poco trasparenti. È importante analizzare con attenzione le motivazioni e i fatti, evitando di lasciarsi influenzare da comunicazioni che potrebbero essere distorte o manipolate.

Senza argomenti efficaci, indietro nei sondaggi, il comitato per il No creato dall’Anm ha preso dal fondo della cassetta l’ultimo strumento rimasto: la menzogna. E ha deciso di mettere mano al portafogli per propalarla ai quattro venti. È iniziata l’invasione dei grandi manifesti digitali, per ora concentrati nelle stazioni più importanti, dove li vedranno milioni di persone. Spazi che costano. Il messaggio è tanto semplice quanto falso: «Vorresti giudici che dipendono dalla politica? No». Come se la riforma introducesse nella Costituzione norme tipo: «La magistratura è sottoposta al controllo del parlamento» o «Spetta al ministero della Giustizia stabilire i reati su cui le procure possono indagare». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

