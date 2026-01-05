Sofia Prosperi il dolore dei suoi amici corre su TikTok

Sofia Prosperi condivide sul suo profilo TikTok video semplici e spontanei, senza filtri o esigenze di spettacolarizzazione. Questi contenuti, spesso senza musica o editing, riflettono momenti autentici e quotidiani, offrendo uno sguardo diretto sulla sua realtà. La sua modalità di condivisione si distingue per sincerità e sobrietà, cercando di comunicare senza artifici, nel rispetto di un approccio autentico e naturale.

Crans-Montana, Sofia Prosperi morta a 15 anni. Il cordoglio su Tik Tok delle amiche: «Eri un raggio di luce» - Non con i post curati, non con i video virali da ricondividere, ma con una grammatica tutta loro, intima e collettiva ... ilmattino.it

Addio a Sofia Prosperi, morta a 15 anni nella strage di Crans-Montana: “Ora sei una stella, proteggici da lassù” - Strage in Svizzera, la studentessa della International School of Como di Fino Mornasco era in vacanza con tre compagni di scuola: due amici sono illesi, uno è ricoverato al Niguarda. msn.com

Giovanni Tamburi, 16 anni, Bologna Achille Barosi, 16 anni, Milano Emanuele Galeppini, 16 anni, Genova Chiara Costanzo, 16 anni, Milano Sofia Prosperi, 15 anni, italosvizzera Riccardo Minghetti, 16 anni, Roma Crans-Montana, 1 gennaio 2025 Erano raga - facebook.com facebook

#CransMontana Identificate le 6 vittime italiane fra le 40 persone morte nell'incendio a Le Costellation, locale sulle alpi della Svizzera francese. Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti, tut x.com

