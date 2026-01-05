La Coppa del Mondo di snowboard si sposta ad Aspen, in Colorado, con tappe dedicate al park&pipe. L’evento prevede gare di halfpipe e slopestyle, con qualificazioni e finali dal 7 al 10 dicembre. Quattro atleti italiani sono stati convocati per la prova di slopestyle, parte del circuito internazionale che riunisce i migliori snowboarder del mondo nelle discipline del park e del pipe.

La Coppa del Mondo di snowboard dedicata alle discipline del park&pipe fa tappa in Nord America e precisamente in Colorado ad Aspen, dove in programma ci sono un evento di halfpipe (qualificazioni il 7 e finali il 9) e di slopestyle (qualificazioni l’8 e finali il 10), ovviamente sia per il circuito maschile sia per quello femminile. Per lo slopestyle si tratta della prima tappa stagionale e proprio per questa gara sono stati convocati quattro azzurri dal direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile del settore Coppa del Mondo Filippo Kratter. Tra gli uomini ci saranno Ian Matteoli e i fratelli Leo e Loris Framarin, mentre al femminile sarà presente Marilù Poluzzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard, quattro azzurri convocati per lo slopestyle ad Aspen

