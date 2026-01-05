Il 5 gennaio segna la fine delle misure emergenziali contro lo smog a Modena e nella regione, attivate dal 3 gennaio in seguito alle previsioni di superamento dei limiti di PM10. Con questa data si torna alla normale circolazione, ripristinando le condizioni di traffico e le restrizioni previste dal piano ordinario, dopo i giorni di attenzione dedicati alla qualità dell’aria.

Con la giornata di giovedì, 5 gennaio, terminano a Modena, così come nel resto della Regione, le misure emergenziali attivate sabato 3 gennaio da Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle PM10.Essendo venerdì, 6 gennaio, giornata festiva, è prevista la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Smog, PM10 sotto i limiti: si torna alla manovra ordinaria

Leggi anche: Smog, Caserta tra le province più colpite: PM10 oltre i limiti in 4 città

Leggi anche: Smog, Milano supera i limiti di Pm10 nell'aria: da domani attive le limitazioni su circolazione e riscaldamenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Smog, Parma di nuovo sotto osservazione: scatta il bollino rosso; Qualità dell'aria, nel 2025 biossido d'azoto ovunque sotto i limiti di legge; Allerta smog, entrano in vigore le misure emergenziali; Smog in città, a Novara scatta (di nuovo) il semaforo arancione: stop ai diesel Euro 5.

SMOG, PM10 SOTTO I LIMITI: TORNA LA MANOVRA ORDINARIA - Con la giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, terminano i provvedimenti emergenziali Con la giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, terminano a Modena, così come nel resto della Regione, le misure emergenzia ... tvqui.it