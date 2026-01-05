Smog PM10 sotto i limiti | si torna alla manovra ordinaria
Il 5 gennaio segna la fine delle misure emergenziali contro lo smog a Modena e nella regione, attivate dal 3 gennaio in seguito alle previsioni di superamento dei limiti di PM10. Con questa data si torna alla normale circolazione, ripristinando le condizioni di traffico e le restrizioni previste dal piano ordinario, dopo i giorni di attenzione dedicati alla qualità dell’aria.
Con la giornata di giovedì, 5 gennaio, terminano a Modena, così come nel resto della Regione, le misure emergenziali attivate sabato 3 gennaio da Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle PM10.Essendo venerdì, 6 gennaio, giornata festiva, è prevista la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
