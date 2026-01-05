Smog PM10 sotto i limiti | si torna alla manovra ordinaria

A partire da giovedì 5 gennaio, a Modena e in tutta la regione, si torna alle consuete modalità di circolazione, poiché si conclude l’emergenza legata alle concentrazioni di PM10. Le misure temporanee, adottate dal 3 gennaio sulla base delle previsioni di superamento dei limiti giornalieri, vengono revocate in linea con le valutazioni di Arpae e le normative vigenti.

Con la giornata di giovedì, 5 gennaio, terminano a Modena, così come nel resto della Regione, le misure emergenziali attivate sabato 3 gennaio da Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle PM10.Essendo venerdì, 6 gennaio, giornata festiva, è prevista la.

